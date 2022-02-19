«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии

Чую скоро усатого стаса выгонят
«Ференцварош» сыграл вничью с МТК (0:0) на выезде в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.
Команда Станислава Черчесова не смогла забить команде, идущей на 11-м месте (зона вылета).
- «Ференцварош» остался на первом месте.
- У «Ференцвароша» 2 победы, 1 ничья и 2 поражения при Черчесове.
- Он тренирует команду с декабря.
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