Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»

«Динамо» проиграло чешскому «Яблонцу» (0:2) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

На 24-й минуте в составе чешского клуба отличился Войтех Кубиста. Спустя шесть минут после начала второго тайма защитник «Динамо» Иван Ордец отправил мяч в свои ворота.

Сегодня московский клуб также сыграет с венгерским МТК. Начало встречи – в 18:00 по Москве.

Товарищеский матч

Динамо (Россия) – Яблонец (Чехия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кубиста, 24; 0:2 – Ордец (автогол), 51.