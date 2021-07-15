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    Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»

    «Динамо» проиграло чешскому «Яблонцу» (0:2) в товарищеском матче на сборе в Австрии.

    На 24-й минуте в составе чешского клуба отличился Войтех Кубиста. Спустя шесть минут после начала второго тайма защитник «Динамо» Иван Ордец отправил мяч в свои ворота.

    Сегодня московский клуб также сыграет с венгерским МТК. Начало встречи – в 18:00 по Москве.

    Товарищеский матч

    Динамо (Россия) – Яблонец (Чехия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кубиста, 24; 0:2 – Ордец (автогол), 51.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2021 15:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 17:19

      Ну ничего страшного. Подумаешь, «Яблонцу» уступили. Зато чемпионами России станут!!!

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