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Динамо - Яблонец

15.07.2021, Четверг, 12:30 мск Товарищеские матчи Динамо - Яблонец
Товарищеские матчи 2013

12 февраля, вторник 21:30 Динамо 2:1 Яблонец
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