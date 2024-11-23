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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Уйпешт
Фехервар - Уйпешт: обзор матча 23 ноября 2024
Фехервар
23.11.2024, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
0 : 1
Завершен
Уйпешт
64'
M. Tajti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Уйпешт
90'
+2
Желтая карточка
B. Geiger
Желтая карточка
А. Чонгваи
90'
85'
Замена
B. Geiger
️️️️
M. Ljujic
82'
Желтая карточка
M. Ljujic
Замена
Б. Сабо
️️️️
Ф. Холендер
76'
70'
Замена
Т. Лакуа
️️️️
M. Tajti
70'
Замена
М. Карамоко
️️️️
A. Dénes
69'
Желтая карточка
A. Dénes
64'
ГОЛ! 0:1!
M. Tajti
Пас отдал
F. Brodić
Замена
I. Milićević
️️️️
M. Simut
61'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
M. Katona
61'
59'
Замена
К. Хорват
️️️️
M. Mucsanyi
48'
Желтая карточка
J. Nunes
Желтая карточка
A. Huszti
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
1
Gergely Nagy
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
19
Nejc Gradišar
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Уйпешт
5
Аттила Фиола
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
18
Mátyás Tajti
ЦП
10
Fran Brodić
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Фехервар
3
Kasper Larsen
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
19
Patrik Kovacs
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
38
Kristóf Sarkadi
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
3-1-2-4
1
20
31
Серафимов
4
Шпандлер
7
Холендер
17
13
Калмар
19
77
14
Чонгваи
18
4-1-1-5
30
3
5
Кобоури
5
Фиола
29
Оново
18
10
77
88
47
1
20
7
7
20
7
Холендер
80
Сабо
80
Сабо
7
Холендер
77
34
Стефанелли
34
Стефанелли
77
88
26
26
88
18
6
Лакуа
6
Лакуа
18
47
11
Хорват
11
Хорват
47
77
9
Карамоко
9
Карамоко
77
Остались в запасе
Фехервар
Уйпешт
3
Kasper Larsen
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
19
Patrik Kovacs
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
38
Kristóf Sarkadi
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
3
Kasper Larsen
ЦЗ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
19
Patrik Kovacs
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
38
Kristóf Sarkadi
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Фехервар - Уйпешт
2
4
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
17
Офсайды
2
2
Количество передач
406
484
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
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