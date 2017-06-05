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    Черчесов мог возглавить венгерский «Видеотон»

    Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о тренерском пути Станислава Черчесова после ухода из «Динамо». По его словам, нынешний главный тренер сборной России мог оказаться в венгерском чемпионате.

    – А вы знаете, что Черчесов мог получить работу в Венгрии?

    – Нет. Какую?

    – Был вариант с «Видеотоном». Черчесов уходил из «Динамо» и готов был рассмотреть это предложение. Он уже тогда принял для себя решение попробовать свои силы в Европе.

    – Почему не возглавил?

    – Я рекомендовал Станислава руководству «Видеотона». Там люди немного сомневались. Тогда я предложил им узнать мнение о Черчесове у Джуджака. И Балаж схватился за голову. Он не верил, что тренер такого уровня может принять венгерский клуб. Так и сказал: «Это лучший специалист, с которым я когда-либо работал»! Хотя сначала Джуджак был в ужасе от сотрудничества с Черчесовым. Но вскоре понял: это жесткий, но справедливый тренер. Если игроки что-то нарушают у него, то сразу получают по ушам. Есть вещи, которые Черчесов просто не может простить.

    Правда, «Видеотон» тогда чуть-чуть промедлил, и Черчесов оказался в «Легии», с которой добился серьезных результатов. Его европейский эксперимент удался. В итоге, сами видите, до какого уровня он дорос.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 06:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 16:41

      Видеотон - его вышка.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2017, 13:23

      вот это его уровень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 5 июня 2017, 10:45

      Да ! , Видеотону повезло , чего не скажешь про сборную РФ .

      1
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      Рейтинг: +222

      Зэб 5 июня 2017, 10:35

      Ну и шел бы в Видеотон,а Бердыя в сборную.Тогда сборная повыше в рейтинге была бы,не забивали бы голы но уж точно и не пропускали.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 10:20

      Да Видеотон кто угодно может возглавить. Если слишком много денег не попросит.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 июня 2017, 10:20

      Чую, что после КК-17 он туда и уйдёт....

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 09:54

      Черчесов оказался в «Легии», из которой его выставили после всех побед. Интересно, за что?

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:45

      Кому не повезло - Видеотону или нам?

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 июня 2017, 09:31

      замполит он а не главный тренер! до кубка конфедераций времени было вагон, а он с составом до сих пор не определился... это жесть...

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 июня 2017, 09:24

      Пока кажется что он как раз дорос до уровня Видеотона

      2
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