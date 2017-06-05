Черчесов мог возглавить венгерский «Видеотон»

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о тренерском пути Станислава Черчесова после ухода из «Динамо». По его словам, нынешний главный тренер сборной России мог оказаться в венгерском чемпионате.

– А вы знаете, что Черчесов мог получить работу в Венгрии?

– Нет. Какую?

– Был вариант с «Видеотоном». Черчесов уходил из «Динамо» и готов был рассмотреть это предложение. Он уже тогда принял для себя решение попробовать свои силы в Европе.

– Почему не возглавил?

– Я рекомендовал Станислава руководству «Видеотона». Там люди немного сомневались. Тогда я предложил им узнать мнение о Черчесове у Джуджака. И Балаж схватился за голову. Он не верил, что тренер такого уровня может принять венгерский клуб. Так и сказал: «Это лучший специалист, с которым я когда-либо работал»! Хотя сначала Джуджак был в ужасе от сотрудничества с Черчесовым. Но вскоре понял: это жесткий, но справедливый тренер. Если игроки что-то нарушают у него, то сразу получают по ушам. Есть вещи, которые Черчесов просто не может простить.

Правда, «Видеотон» тогда чуть-чуть промедлил, и Черчесов оказался в «Легии», с которой добился серьезных результатов. Его европейский эксперимент удался. В итоге, сами видите, до какого уровня он дорос.