Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов мог возглавить венгерский «Видеотон»

5 июня 2017, 06:19
11

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о тренерском пути Станислава Черчесова после ухода из «Динамо». По его словам, нынешний главный тренер сборной России мог оказаться в венгерском чемпионате.

– А вы знаете, что Черчесов мог получить работу в Венгрии?

– Нет. Какую?

– Был вариант с «Видеотоном». Черчесов уходил из «Динамо» и готов был рассмотреть это предложение. Он уже тогда принял для себя решение попробовать свои силы в Европе.

– Почему не возглавил?

– Я рекомендовал Станислава руководству «Видеотона». Там люди немного сомневались. Тогда я предложил им узнать мнение о Черчесове у Джуджака. И Балаж схватился за голову. Он не верил, что тренер такого уровня может принять венгерский клуб. Так и сказал: «Это лучший специалист, с которым я когда-либо работал»! Хотя сначала Джуджак был в ужасе от сотрудничества с Черчесовым. Но вскоре понял: это жесткий, но справедливый тренер. Если игроки что-то нарушают у него, то сразу получают по ушам. Есть вещи, которые Черчесов просто не может простить.

Правда, «Видеотон» тогда чуть-чуть промедлил, и Черчесов оказался в «Легии», с которой добился серьезных результатов. Его европейский эксперимент удался. В итоге, сами видите, до какого уровня он дорос.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Фехервар Легия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1496641175
Во-первых, из Динамо он не ушел, а его выгнали. Во-вторых, он не тренер а замполит по дисциплине.
Ответить
panmon
1496643877
Пока кажется что он как раз дорос до уровня Видеотона
Ответить
Аид666
1496644300
замполит он а не главный тренер! до кубка конфедераций времени было вагон, а он с составом до сих пор не определился... это жесть...
Ответить
Дядя Серёжа
1496645143
Кому не повезло - Видеотону или нам?
Ответить
Nerlinger
1496647209
Чую, что после КК-17 он туда и уйдёт....
Ответить
momwig_
1496647241
Да Видеотон кто угодно может возглавить. Если слишком много денег не попросит.
Ответить
Зэб
1496648145
Ну и шел бы в Видеотон,а Бердыя в сборную.Тогда сборная повыше в рейтинге была бы,не забивали бы голы но уж точно и не пропускали.
Ответить
serhz
1496648723
Да ! , Видеотону повезло , чего не скажешь про сборную РФ .
Ответить
Garrincha58
1496658181
вот это его уровень
Ответить
paracetamol
1496670088
Видеотон - его вышка.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+