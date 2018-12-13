Лига Европы. «Челси» и БАТЭ вышли в плей-офф из группы L

БАТЭ в заключительном матче группового этапа Лиги Европы на выезде обыграл ПАОК со счетом 3:1. Забили Максим Скавыш, Николай Сигневич (дважды) и Александар Прийович.

Белорусский клуб финишировал на втором месте в группе L и вышел в плей-офф турнира.

«Челси» в параллельной встрече сыграл вничью с «МОЛ Види», но оформил выход с первого места.

Лига Европы. Группа L. 6-й тур

ПАОК (Греция) – БАТЭ (Беларусь) – 1:3

Голы: 0:1 – Скавыш, 18; 0:2 – Сигневич, 42 (с пенальти); 0:3 – Сигневич, 45+1; 1:3 – Прийович, 59.

Удаления: нет – Сигневич, 62.

МОЛ Види (Венгрия) – Челси (Англия) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Виллиан, 30; 1:1 – Ампаду, 32; 2:1 – Него, 56; 2:2 – Жиру, 75.

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