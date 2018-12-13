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    Лига Европы. «Челси» и БАТЭ вышли в плей-офф из группы L

    БАТЭ в заключительном матче группового этапа Лиги Европы на выезде обыграл ПАОК со счетом 3:1. Забили Максим Скавыш, Николай Сигневич (дважды) и Александар Прийович.

    Белорусский клуб финишировал на втором месте в группе L и вышел в плей-офф турнира.

    «Челси» в параллельной встрече сыграл вничью с «МОЛ Види», но оформил выход с первого места.

    Лига Европы. Группа L. 6-й тур

    ПАОК (Греция) – БАТЭ (Беларусь) – 1:3

    Голы: 0:1 – Скавыш, 18; 0:2 – Сигневич, 42 (с пенальти); 0:3 – Сигневич, 45+1; 1:3 – Прийович, 59.

    Удаления: нет – Сигневич, 62.

    МОЛ Види (Венгрия) – Челси (Англия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 30; 1:1 – Ампаду, 32; 2:1 – Него, 56; 2:2 – Жиру, 75.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    13.12.2018 22:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 декабря 2018, 06:04

      Белорусов с успехом!

      1
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      Рейтинг: +291

      Burtaze 13 декабря 2018, 23:36

      мОлодцы белорусы...уважаю..поздравляю..всего желаю...

      2
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 13 декабря 2018, 23:31

      Отлично! Первый выход из группы Еврокубка в истории белорусского футбола

      1
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      ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar > Сын_маминой_подруги 14 декабря 2018, 00:15

      ну вообще еврокубковая весна 3-яя. последний раз вышли сразу в плей офф заняв 3 место в лч. так что ваша фраза не совсем корректна. Оба раза в 1/16 вылетели , первый от псж, второй , вроде бы , от фенербахче

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сын_маминой_подруги 14 декабря 2018, 00:20

      В 2010-2011 и в 2012-2013г.г. выходили и играли в 1/16 ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги > DeStar 14 декабря 2018, 00:44

      Каюсь, я лох... тем более, матч с ПСЖ в 2011-ом я на стадионе вживую смотрел. Людовик Жюли ещё тогда шикарно играл... мне почему-то казалось, что это групповая стадия была

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 декабря 2018, 23:25

      Напрашивается фраза: - "Говорим "Челси" подразумеваем БАТЕ, говороим БАТЕ подразумеваем "Челси".

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 13 декабря 2018, 23:18

      Беларусь, я очень переживал за Вас, спасибо, приятно на душе стало, Спартал испортил настроение, Вы помогли, молодцы БАТЭ!

      4
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      Рейтинг: +21

      Karlito Ben 13 декабря 2018, 23:12

      Молодцы белорусы !!!

      2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 13 декабря 2018, 23:10

      БАТЕ-СУПЕР

      4
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