«Краснодар» проведет восемь товарищеских матчей на двух сборах

Футболисты «Краснодара» выйдут из отпуска 9 января, проведут медобследование, после чего отправятся на зарубежные сборы. 11 января команда отправится на первый зимний сбор в Абу-Даби, где проведет две недели. Соперниками подопечных Игоря Шалимова станут китайский «Хэнань» и узбекский «Пахтакор».

Второй сбор «Краснодара» пройдет в Испании. «Быки» планируют провести шесть контрольных матчей. Среди соперников – венгерский «Видеотон», хорватский «Осиек» и чешская «Славия».

Напомним, ближайшим соперником «Краснодара» станет «Фенербахче» в рамках 1/16 Лиги Европы. Матч состоится 16 февраля.