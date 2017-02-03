Товарищеский матч. Гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Видеотон»

«Локомотив» в рамках товарищеского матча одержал уверенную победу над «Видеотоном». Встреча, которая состоялась сегодня в испанской Марбелье, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Юрия Семина. Голами в составе железнодорожников отметились Майкон и Алексей Миранчук.

Следующий товарищеский матч «Локомотива» пройдет 5 февраля против японского клуба «Сенан Бельмаре».

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Видеотон (Венгрия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Майкон, 13; 2:0 – Алексей Миранчук, 58 (с пенальти).