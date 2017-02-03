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    Товарищеский матч. Гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Видеотон»

    «Локомотив» в рамках товарищеского матча одержал уверенную победу над «Видеотоном». Встреча, которая состоялась сегодня в испанской Марбелье, завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Юрия Семина. Голами в составе железнодорожников отметились Майкон и Алексей Миранчук.

    Следующий товарищеский матч «Локомотива» пройдет 5 февраля против японского клуба «Сенан Бельмаре».

    Товарищеский матч

    Локомотив (Россия) – Видеотон (Венгрия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Майкон, 13; 2:0 – Алексей Миранчук, 58 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 6 февраля 2017, 14:48

      Я считаю что будет играть до конца сезона!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 4 февраля 2017, 01:07

      да что-то тут не понятно. Какой то ход конём)))))))))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 февраля 2017, 19:42

      Я только одного не понимаю , если он собрался уходить и не хочет контракт продлевать , какого хрена он играет а не сидит на лавке?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > XaXatyn 3 февраля 2017, 20:57

      Тоже задавался таким вопросом. Похоже как минимум до конца сезона останется, раз его Сёмин наигрывает

      1
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 18:20

      Ну все. Какой теперь Рубин. В АПЛ захочет уже

      0
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