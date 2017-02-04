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    Шалимов: «Краснодару» нужно думать об играх с «Фенербахче». Там нас прощать не будут»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от ничейного товарищеского матча с «Видеотоном» (0:0). Российский специалист также заявил, что уже думает об играх Лиги Европы против «Фенербахче».

    «Видеотон» был сильнее, чем предыдущие два соперника «Краснодара». Это хороший спарринг. Радует, что мы не пропускаем третью игру подряд. Немного тревожит, что в трех играх мы не забили ни одного мяча в первых таймах. Моменты были. Нам дважды повезло не пропустить сегодня – вратарь выручил. Это тревожит. Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля.

    «Краснодару» нужно думать о первых играх в Лиге Европы с «Фенербахче». Конечно, там уровень игроков другой. Нас прощать не будут. Надо играть надежнее в передачах. Надо, чтобы игроки не боялись играть в футбол, а надежнее играли в центре. Впереди у нас четыре игры. Сейчас главное восстановиться», – сказал Шалимов.

    Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 22 февраля.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    04.02.2017 10:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 февраля 2017, 00:06

      может сказаться отсутствие игровой практики, концовка в обеих играх будет за турками, а значит надо забивать быстрый гол и играть на контратаках.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 13:20

      Ну вы губы раздули - уже финал обсуждаем!По игре со 2 составом Ниццы Фенер не пройти!В лиге ещё и М.Ю есть им кубок как воздух нужен!Для Краснодара это будет сложнейшие матчи.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 февраля 2017, 13:05

      Однако,не исключаю такую возможность, что в финале кубка ЛЕ могут
      встретиться Ростов с Краснодаром и это было бы предпочтительней по сравнению с другими вариантами.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 февраля 2017, 12:46

      Надеюсь финал Лиги Европы будет между Краснодаром и Зенитом, и третья
      команда России, выигравшая этот кубок, будет Краснодар.

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