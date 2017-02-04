Шалимов: «Краснодару» нужно думать об играх с «Фенербахче». Там нас прощать не будут»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от ничейного товарищеского матча с «Видеотоном» (0:0). Российский специалист также заявил, что уже думает об играх Лиги Европы против «Фенербахче».

«Видеотон» был сильнее, чем предыдущие два соперника «Краснодара». Это хороший спарринг. Радует, что мы не пропускаем третью игру подряд. Немного тревожит, что в трех играх мы не забили ни одного мяча в первых таймах. Моменты были. Нам дважды повезло не пропустить сегодня – вратарь выручил. Это тревожит. Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля.

«Краснодару» нужно думать о первых играх в Лиге Европы с «Фенербахче». Конечно, там уровень игроков другой. Нас прощать не будут. Надо играть надежнее в передачах. Надо, чтобы игроки не боялись играть в футбол, а надежнее играли в центре. Впереди у нас четыре игры. Сейчас главное восстановиться», – сказал Шалимов.

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 22 февраля.