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  • Шалимов: «Краснодару» нужно думать об играх с «Фенербахче». Там нас прощать не будут»

Шалимов: «Краснодару» нужно думать об играх с «Фенербахче». Там нас прощать не будут»

4 февраля 2017, 10:28
4

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от ничейного товарищеского матча с «Видеотоном» (0:0). Российский специалист также заявил, что уже думает об играх Лиги Европы против «Фенербахче».

«Видеотон» был сильнее, чем предыдущие два соперника «Краснодара». Это хороший спарринг. Радует, что мы не пропускаем третью игру подряд. Немного тревожит, что в трех играх мы не забили ни одного мяча в первых таймах. Моменты были. Нам дважды повезло не пропустить сегодня – вратарь выручил. Это тревожит. Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля.

«Краснодару» нужно думать о первых играх в Лиге Европы с «Фенербахче». Конечно, там уровень игроков другой. Нас прощать не будут. Надо играть надежнее в передачах. Надо, чтобы игроки не боялись играть в футбол, а надежнее играли в центре. Впереди у нас четыре игры. Сейчас главное восстановиться», – сказал Шалимов.

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 22 февраля.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Фехервар Фенербахче Шалимов Игорь
Комментарии (4)
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vladimir-7
1486201611
Надеюсь финал Лиги Европы будет между Краснодаром и Зенитом, и третья команда России, выигравшая этот кубок, будет Краснодар.
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vladimir-7
1486202718
Однако,не исключаю такую возможность, что в финале кубка ЛЕ могут встретиться Ростов с Краснодаром и это было бы предпочтительней по сравнению с другими вариантами.
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Gullit 76
1486203606
Ну вы губы раздули - уже финал обсуждаем!По игре со 2 составом Ниццы Фенер не пройти!В лиге ещё и М.Ю есть им кубок как воздух нужен!Для Краснодара это будет сложнейшие матчи.
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KARAT777
1486242415
может сказаться отсутствие игровой практики, концовка в обеих играх будет за турками, а значит надо забивать быстрый гол и играть на контратаках.
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