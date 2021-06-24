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    Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»

    Сегодня состоялись три товарищеских матча с участием команд из РПЛ.

    «Рубин» со счетом 2:1 победил «Нижний Новгород». «Ростов» сыграл вничью с венгерским «Фехерваром», уступая в два гола. «Крылья Советов» взяли верх над сербским «Пролетером».

    Товарищеские матчи

    Рубин – Нижний Новгород – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Косарев, 52; 2:0 – Косарев, 59; 2:1 – Галаджан, 73.

    Ростов – Фехервар – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Петряк, 2; 0:2 – Дардаи, 5; 1:2 – Мамаев (с пенальти), 30; 2:2 – Фольмер, 55.

    Крылья Советов – Пролетер – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ежов, 18; 2:0 – Ефремов, 68; 3:0 – Пиняев, 78.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    24.06.2021 22:37
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