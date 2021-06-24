Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»

Сегодня состоялись три товарищеских матча с участием команд из РПЛ.

«Рубин» со счетом 2:1 победил «Нижний Новгород». «Ростов» сыграл вничью с венгерским «Фехерваром», уступая в два гола. «Крылья Советов» взяли верх над сербским «Пролетером».

Товарищеские матчи

Рубин – Нижний Новгород – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Косарев, 52; 2:0 – Косарев, 59; 2:1 – Галаджан, 73.

Ростов – Фехервар – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Петряк, 2; 0:2 – Дардаи, 5; 1:2 – Мамаев (с пенальти), 30; 2:2 – Фольмер, 55.

Крылья Советов – Пролетер – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ежов, 18; 2:0 – Ефремов, 68; 3:0 – Пиняев, 78.