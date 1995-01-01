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    Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира

    Состоялись товарищеские матчи с участием российских клубов. «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова всухую разгромил старейший клуб мира.

    «Ахмат» в последние десять минут встречи вырвал победу у венгерского «Види». «Оренбург» не справился с представителем Румынии.

    Товарищеские матчи

    МОЛ Види (Венгрия) – Ахмат (Россия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хусти, 30; 1:1 – Бериша, 59 (с пенальти); 1:2 – Бериша, 84.

    Оренбург (Россия) – Университатя (Румыния) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фортеш, 34; 1:1 – Маляров, 81.

    Торпедо (Россия) – Шеффилд (Англия) – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лебеденко, 18; 2:0 – Джикия, 57; 3:0 – Кертанов, 60; 4:0 – Самсонов, 84; 5:0 – Джикия, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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