Лига Европы. «Челси» забил один гол ПАОКу и выиграл, БАТЭ победил в Венгрии

Ну, что же, земляков с победой и с первым местом в группе. Начало хорошее, главное, чтобы не получилось как в 2012, сначала две победы, а потом, ну все помнят, как дело было. Не хочу "каркать"
Состоялись матчи первого тура Лиги Европы в группе L. «Челси» в гостях с минимальным счетом победил ПАОК – тот, который летом выбил «Спартак» из Лиги чемпионов.
БАТЭ всухую выиграл у чемпиона Венгрии. Белорусы отличились по разу в каждом из таймов. Именно они лидируют в квартете.
Лига Европы. Группа L. 1-й тур
МОЛ Види (Венгрия) – БАТЭ (Белоруссия) – 0:2 (0:1)
Гол: 0:1 – Туоминен, 27; 0:2 – Филипенко, 85.
Удаления: нет – Филипович, 90+5.
ПАОК (Греция) – Челси (Англия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Виллиан, 7.