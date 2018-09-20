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    Лига Европы. «Челси» забил один гол ПАОКу и выиграл, БАТЭ победил в Венгрии

    Состоялись матчи первого тура Лиги Европы в группе L. «Челси» в гостях с минимальным счетом победил ПАОК – тот, который летом выбил «Спартак» из Лиги чемпионов.

    БАТЭ всухую выиграл у чемпиона Венгрии. Белорусы отличились по разу в каждом из таймов. Именно они лидируют в квартете.

    Лига Европы. Группа L. 1-й тур

    МОЛ Види (Венгрия) – БАТЭ (Белоруссия) – 0:2 (0:1)

    Гол: 0:1 – Туоминен, 27; 0:2 – Филипенко, 85.

    Удаления: нет – Филипович, 90+5.

    ПАОК (Греция) – Челси (Англия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Виллиан, 7.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 21:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 сентября 2018, 22:19

      Ну, что же, земляков с победой и с первым местом в группе. Начало хорошее, главное, чтобы не получилось как в 2012, сначала две победы, а потом, ну все помнят, как дело было. Не хочу "каркать"

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > zatonn 20 сентября 2018, 22:34

      Напомни, что было в 2012).

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > vladik12 20 сентября 2018, 22:41

      Ну, тогда победили Лилль в гостях, потом Баварию на Динамо, а потом бесславные поражения в четырех матчах

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > zatonn 20 сентября 2018, 22:50

      И в итоге последнее место в группе

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 20 сентября 2018, 21:57

      "Челси", как-то очень пресно.

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