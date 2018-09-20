Лига Европы. «Челси» забил один гол ПАОКу и выиграл, БАТЭ победил в Венгрии

Состоялись матчи первого тура Лиги Европы в группе L. «Челси» в гостях с минимальным счетом победил ПАОК – тот, который летом выбил «Спартак» из Лиги чемпионов.

БАТЭ всухую выиграл у чемпиона Венгрии. Белорусы отличились по разу в каждом из таймов. Именно они лидируют в квартете.

Лига Европы. Группа L. 1-й тур

МОЛ Види (Венгрия) – БАТЭ (Белоруссия) – 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – Туоминен, 27; 0:2 – Филипенко, 85.

Удаления: нет – Филипович, 90+5.

ПАОК (Греция) – Челси (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Виллиан, 7.

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