Хенти ушел из «Локомотива» в «Видеотон»

Московский «Локомотив» расстался со своим нападающим Эзекиэлем Хенти, который продолжит карьеру в венгерском «Видеотоне», сообщает официальный сайт нового клуба африканца. Контракт подписан на три года.

«Мне приятно оказаться в одном из лучших клубов Венгрии. В ближайшее время намерен ознакомиться с местным футболом и страной вообще. Я сюда приехал, чтобы забивать голы!» – уверяет форвард.

За полтора года в «Локомотиве» Хенти сыграл 19 матчей и забил всего лишь однажды.