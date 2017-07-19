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    Хенти ушел из «Локомотива» в «Видеотон»

    Московский «Локомотив» расстался со своим нападающим Эзекиэлем Хенти, который продолжит карьеру в венгерском «Видеотоне», сообщает официальный сайт нового клуба африканца. Контракт подписан на три года.

    «Мне приятно оказаться в одном из лучших клубов Венгрии. В ближайшее время намерен ознакомиться с местным футболом и страной вообще. Я сюда приехал, чтобы забивать голы!» – уверяет форвард.

    За полтора года в «Локомотиве» Хенти сыграл 19 матчей и забил всего лишь однажды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 22:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 19 июля 2017, 22:48

      Одним бревном в поленнице будет больше

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 июля 2017, 22:42

      тому, кто покупал это бревно надо яйца вырвать через горло..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 19 июля 2017, 22:12

      Оланаре-2
      Никого пользы не было....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 19 июля 2017, 22:11

      и то с пенальти

      3
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