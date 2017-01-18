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    Товарищеский матч. Гол Кокорина не помог «Зениту» обыграть «Видеотон»

    «Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ. Сегодня команда Мирчи Луческу на сборе в ОАЭ сыграла вничью с венгерским «Видеотоном» – 1:1. Единственный гол в составе российского клуба забил Александр Кокорин.

    Напомним, ранее сине-бело-голубые в товарищеских играх разгромили «Чанчунь Ятай» (5:2) и не оставили шансов молодежному составу «Сухара» (14:1).

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Видеотон (Венгрия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Паткай, 6; 1:1 – Кокорин, 9.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 17:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 18 января 2017, 23:58

      что тут все лепите про серьезного соперника))нарабатывание связей в игре происходит много новичков вышли все 22футболиста,,лан посмеемся над вашими сборами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 18:10

      это только начало

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 18 января 2017, 17:53

      Красава Лунёв!

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 18 января 2017, 17:53

      ну вот клуб немножко посерьёзней и сразу встало всё на свои места!)())

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 января 2017, 17:29

      Данко Лазович..жаль не забил.
      Лунёв пенальти взял.Красавец. А так скучно было..без Кержа.

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