Товарищеский матч. Гол Кокорина не помог «Зениту» обыграть «Видеотон»

«Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ. Сегодня команда Мирчи Луческу на сборе в ОАЭ сыграла вничью с венгерским «Видеотоном» – 1:1. Единственный гол в составе российского клуба забил Александр Кокорин.

Напомним, ранее сине-бело-голубые в товарищеских играх разгромили «Чанчунь Ятай» (5:2) и не оставили шансов молодежному составу «Сухара» (14:1).

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Видеотон (Венгрия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Паткай, 6; 1:1 – Кокорин, 9.