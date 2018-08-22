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    Лига чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Аяксу», «Види» уступил АЕКу

    Состоялись еще три первых матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Украинское «Динамо» проиграло в Голландии «Аяксу». Единственный гол у киевлян забил польский легионер Томас Кедзиора.

    Венгерский «Види» уступил АЕКу. В матче было два удаления. За хозяев забил экс-игрок «Зенита» Данко Лазович.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

    Аякс (Голландия) – Динамо (Украина) – 3:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – ван де Бек, 2; 1:1 – Кедзиора, 15; 2:1 – Зиеш, 35; 3:1 – Тадич, 43.

    Види (Венгрия) – АЕК (Греция) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Клонаридис, 34; 0:2 – Бакасетас, 49; 1:2 – Лазович, 68.

    Удаления: Хусти, 23 – Бакасетас, 53.

    Янг Бойз (Швейцария) – Динамо (Хорватия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мбабу, 2; 1:1 – Оршич, 40.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2018 23:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:34

      С победой Аякс. Показали красивую игру.

      1
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      Рейтинг: +31

      санкус 23 августа 2018, 12:53

      Динамо с такой игрой и в ЛЕ делать нечего они только и могут что в домашнем чемпионате по договорнякам выигрывать

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 11:26

      Как же так, опять шумеры прокакали? Они же дреыние!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 09:52

      Аякс молодцы, с уверенной победой!

      3
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 08:45

      В честь Домагоя Виды даже клуб назвали))) Жаль, что проиграл)

      0
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 08:44

      Ничего, главное гостевой гол есть. Дома 2-0 и пройдут в группу. Это ж не свинтак)))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 09:17

      приболел? вида дома проиграл 1-2 какой гостевой гол

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > спанчес 23 августа 2018, 10:43

      Я про Киев!

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 23 августа 2018, 03:52

      Аякс красавы) так и надо бендерам) не место им в ЛЧ) только 2й матч отстоите))))

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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 августа 2018, 01:10

      Аякс по праву победил, Динамо слабовато смотрелась.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > TUMS 23 августа 2018, 01:17

      согласен

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 августа 2018, 01:09

      Вы так говорите, будто Киев 5:0 проиграл.

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 23 августа 2018, 00:06

      Наилучший результат,о котором мог бы подумать! Хохложуи домой!!!

      2
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      Рейтинг: +198

      Smithy > sobaka120982 23 августа 2018, 00:12

      Жаль, что в России столько людей, которые рады поражениям укр команд только по политическим причинам.

      3
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > Smithy 23 августа 2018, 08:43

      Не только по политическим. Ну понятно, что зомби-пропаганда дает о себе знать, но некоторые фанаты со времен СССР еще помнят, как Динамо унижало спартак и прочие московские команды...Вот и брызжут слюной)

      2
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      Рейтинг: +198

      Smithy > Dieter Günther Bohlen 23 августа 2018, 13:34

      Насколько помню, Спартак был самым титулованным клубом СССР. Так что кто кого унижал ещё вопрос. Да и людей, заставших СССР, на бомбардире явно не много.

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      Рейтинг: +5

      adro > Smithy 23 августа 2018, 15:36

      Динамо больше всех выиграло чемпионат при союзе

      1
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