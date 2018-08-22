Лига чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Аяксу», «Види» уступил АЕКу

Состоялись еще три первых матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Украинское «Динамо» проиграло в Голландии «Аяксу». Единственный гол у киевлян забил польский легионер Томас Кедзиора.

Венгерский «Види» уступил АЕКу. В матче было два удаления. За хозяев забил экс-игрок «Зенита» Данко Лазович.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

Аякс (Голландия) – Динамо (Украина) – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – ван де Бек, 2; 1:1 – Кедзиора, 15; 2:1 – Зиеш, 35; 3:1 – Тадич, 43.

Види (Венгрия) – АЕК (Греция) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Клонаридис, 34; 0:2 – Бакасетас, 49; 1:2 – Лазович, 68.

Удаления: Хусти, 23 – Бакасетас, 53.

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо (Хорватия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мбабу, 2; 1:1 – Оршич, 40.

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Результаты Лиги чемпионов