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  • Лига чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Аяксу», «Види» уступил АЕКу

Лига чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Аяксу», «Види» уступил АЕКу

22 августа 2018, 23:53
19

Состоялись еще три первых матча четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Украинское «Динамо» проиграло в Голландии «Аяксу». Единственный гол у киевлян забил польский легионер Томас Кедзиора.

Венгерский «Види» уступил АЕКу. В матче было два удаления. За хозяев забил экс-игрок «Зенита» Данко Лазович.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

Аякс (Голландия) – Динамо (Украина) – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – ван де Бек, 2; 1:1 – Кедзиора, 15; 2:1 – Зиеш, 35; 3:1 – Тадич, 43.

Види (Венгрия) – АЕК (Греция) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Клонаридис, 34; 0:2 – Бакасетас, 49; 1:2 – Лазович, 68.

Удаления: Хусти, 23 – Бакасетас, 53.

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо (Хорватия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мбабу, 2; 1:1 – Оршич, 40.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Аякс Динамо К Фехервар АЕК Янг Бойз Динамо Загреб
Комментарии (19)
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vladik12
1534971320
Непривычно на этой стадии не видеть наши клубы. Печаль.
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Chaborz.1990
1534971806
Не ожидал от Киева такой слабой игры
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sobaka120982
1534971984
Наилучший результат,о котором мог бы подумать! Хохложуи домой!!!
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TUMS
1534975847
Аякс по праву победил, Динамо слабовато смотрелась.
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Jackson88
1534985555
Аякс красавы) так и надо бендерам) не место им в ЛЧ) только 2й матч отстоите))))
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Dieter Günther Bohlen
1535003126
В честь Домагоя Виды даже клуб назвали))) Жаль, что проиграл)
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OfaZavr
1535007173
Аякс молодцы, с уверенной победой!
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prezent2017
1535012816
Как же так, опять шумеры прокакали? Они же дреыние!
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санкус
1535018017
Динамо с такой игрой и в ЛЕ делать нечего они только и могут что в домашнем чемпионате по договорнякам выигрывать
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zigbert
1535034851
С победой Аякс. Показали красивую игру.
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