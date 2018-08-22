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Фехервар - АЕК

22.08.2018, Среда, 22:00 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Фехервар - АЕК
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