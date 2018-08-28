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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕК - Фехервар
АЕК - Фехервар: обзор матча 28 августа 2018
АЕК
28.08.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Фехервар
48'
П. Манталос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Фехервар
Красная карточка
Э. Лопеш
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Манталос
48'
47'
Желтая карточка
А. Фиола
42'
Желтая карточка
А. Хаджич
7'
Желтая карточка
Б. Николов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
88
Анель Хаджич
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
АЕК
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Фехервар
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
4-1-1
23
Хульт
6
Оиконому
22
Лопеш
2
Бакакис
20
Манталос
10
Ливайя
3-2
5
Фиола
23
Юхас
5
Соуза
88
Хаджич
8
Николов
Остались в запасе
АЕК
Фехервар
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Остались в запасе
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча АЕК - Фехервар
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
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