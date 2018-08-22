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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фехервар - АЕК
Фехервар - АЕК: обзор матча 22 августа 2018
Фехервар
22.08.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
АЕК
49'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - АЕК
53'
Красная карточка
Т. Бакасетас
49'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
П. Манталос
Красная карточка
С. Хусти
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
АЕК
23
Никлас Хульт
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Фехервар
17
Мате Паткаи
ЦП
АЕК
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-3
5
Фиола
5
Соуза
23
Юхас
9
Хусти
88
Хаджич
8
Николов
3-1-1-1
2
Бакакис
6
Оиконому
23
Хульт
20
Манталос
9
Бакасетас
10
Ливайя
Остались в запасе
Фехервар
АЕК
17
Мате Паткаи
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
17
Мате Паткаи
ЦП
Остались в запасе
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Фехервар - АЕК
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
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