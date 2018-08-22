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Янг Бойз - Динамо

22.08.2018, Среда, 22:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Янг Бойз - Динамо
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 4 0 2 9:4 +5 12
2. Манчестер Юн 6 3 1 2 7:4 +3 10
3. Валенсия 6 2 2 2 6:6 0 8
4. Янг Бойз 6 1 1 4 4:12 -8 4
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