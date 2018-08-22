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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Динамо Загреб
Янг Бойз - Динамо Загреб: обзор матча 22 августа 2018
Янг Бойз
22.08.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
2'
К. Мбабу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Динамо Загреб
66'
Желтая карточка
М. Гавранович
42'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбабу
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Динамо Загреб
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-3-1
23
Бенито
5
фон Берген
5
Вютрих
43
Мбабу
10
Сулеймани
15
Соу
35
Жуниор
99
Оаро
3-1-1-1
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
22
Леовац
14
Гояк
20
Хайрович
19
Гавранович
Остались в запасе
Янг Бойз
Динамо Загреб
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
6
Леонардо Бертоне
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
6
Леонардо Бертоне
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Янг Бойз - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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