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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Янг Бойз
Динамо Загреб - Янг Бойз: обзор матча 28 августа 2018
Динамо Загреб
28.08.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Янг Бойз
7'
И. Хайрович
64'
Г. Оаро (П)
66'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Янг Бойз
Желтая карточка
П. Стоянович
90'
+3
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Оаро
Пас отдал
Г. Вютрих
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Оаро
57'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
Желтая карточка
М. Леовац
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Хайрович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
15
Джибриль Соу
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Динамо Загреб
55
Дино Перич
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-1-1-1
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
30
Стоянович
14
Гояк
20
Хайрович
19
Гавранович
4-3-1
43
Мбабу
5
Вютрих
5
фон Берген
23
Бенито
15
Соу
35
Жуниор
10
Сулеймани
99
Оаро
Остались в запасе
Динамо Загреб
Янг Бойз
55
Дино Перич
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
55
Дино Перич
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Динамо Загреб - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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