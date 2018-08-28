Лига чемпионов. «Аякс», «Янг Бойз», АЕК вышли в групповой этап

Состоялись некоторые ответные матчи четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» не смогло дома отыграть разницу в два мяча и пустило в групповой этап «Аякс».
После ничьей в первой игре добился победы в Хорватии «Янг Бойз». Вместе с ним в группу проследовал и АЕК.
Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи
АЕК (Греция) – МОЛ Види (Венгрия) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Манталос, 48 (с пенальти); 1:1 – Него, 57.
Удаления: Лопеш, 80 – нет.
Первый матч: 2:1.
Динамо (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Хайрович, 7; 1:1 – Оаро, 64 (с пенальти); 1:2 – Оаро, 66.
Первый матч: 1:1.
Динамо (Украина) – Аякс (Голландия) – 0:0
Первый матч: 1:3.
Источник: Бомбардир.ру