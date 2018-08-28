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Лига чемпионов. «Аякс», «Янг Бойз», АЕК вышли в групповой этап

28 августа 2018, 23:55
14

Состоялись некоторые ответные матчи четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» не смогло дома отыграть разницу в два мяча и пустило в групповой этап «Аякс».

После ничьей в первой игре добился победы в Хорватии «Янг Бойз». Вместе с ним в группу проследовал и АЕК.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

АЕК (Греция) – МОЛ Види (Венгрия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Манталос, 48 (с пенальти); 1:1 – Него, 57.

Удаления: Лопеш, 80 – нет.

Первый матч: 2:1.

Динамо (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хайрович, 7; 1:1 – Оаро, 64 (с пенальти); 1:2 – Оаро, 66.

Первый матч: 1:1.

Динамо (Украина) – Аякс (Голландия) – 0:0

Первый матч: 1:3.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов АЕК Фехервар Динамо К Динамо Загреб Янг Бойз Аякс
Комментарии (14)
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Саша Васин
1535489888
Аякс должен был побеждать. Киевлянам просто повезло.
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Project Бабангида
1535490767
зато в амстердаме теперь точно усвоили , что киев культурная столица европы )
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Black77718
1535515126
Только чудом Киев спасся от позора смотрел 1 тайм и офигивал у Аякса момента 3 хороших было и плюс нереализованный пенальти,могли бы уже ко второму тайму вести 0-2 0-3,но Аякс прощал губил моменты.Второй тайм уже почти не смотрел так краем глаза,ибо понял с такой игрой как в первом тайме Динамо рассчитывать почти не на что.Ладно бы это но культура паса,владение,прессинг,давление и контроль мяча,моментами казалось будто киевляне на выезде играют,а не у себя.Кто то скажет сильная команда,но сразу возникает вопрос как же эту сильную команду Ростов 4-1 побеждал 2 года назад.Хоть бы бой настоящий дали бы на своем поле ради приличия.
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oleg32ru
1535517328
Рад за Аякс
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+50/-50
1535518484
Всё ожидаемо. Конфуза не произошло.
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OfaZavr
1535523287
Аякс с проходом в группу и с победой! жаль у Види не получилось АЕК одолеть а то так красиво про них расписывали все в недавней статье что даже захотелось их поддержать)
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zigbert
1535525520
Предсказуемые результаты.
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