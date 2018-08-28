Лига чемпионов. «Аякс», «Янг Бойз», АЕК вышли в групповой этап

Состоялись некоторые ответные матчи четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» не смогло дома отыграть разницу в два мяча и пустило в групповой этап «Аякс».

После ничьей в первой игре добился победы в Хорватии «Янг Бойз». Вместе с ним в группу проследовал и АЕК.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

АЕК (Греция) – МОЛ Види (Венгрия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Манталос, 48 (с пенальти); 1:1 – Него, 57.

Удаления: Лопеш, 80 – нет.

Первый матч: 2:1.

Динамо (Хорватия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хайрович, 7; 1:1 – Оаро, 64 (с пенальти); 1:2 – Оаро, 66.

Первый матч: 1:1.

Динамо (Украина) – Аякс (Голландия) – 0:0

Первый матч: 1:3.

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