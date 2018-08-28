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Динамо - Янг Бойз

28.08.2018, Вторник, 22:00 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Динамо - Янг Бойз
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
4 раунд
первый матч		 22 августа, среда 22:00 Янг Бойз 1:1 Динамо
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