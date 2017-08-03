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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Бордо
Фехервар - Бордо: обзор матча 03 августа 2017
Фехервар
03.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Бордо
85'
Желтая карточка
И. Левчук
Желтая карточка
Р. Юхас
82'
50'
Желтая карточка
Я. Плашил
47'
Вторая желтая
Ю. Сабали
41'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Начало матча
Статистика матча Фехервар - Бордо
6
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Фехервар
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Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
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3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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