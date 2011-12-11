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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 11 декабря 2011
Вильярреал
11.12.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
72'
М. Рубен
52'
М. Аранбуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Замена
Х. Прието
️️️️
К. Вела
Замена
Л. Кадамуро
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:1!
М. Рубен
Пас отдал
Хоселу
Замена
Хоселу
️️️️
Нилмар
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Х. Ориоль
Замена
М. Марига
️️️️
И. Агиррече
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
А. Лопес
Вторая желтая
Г. Элустондо
Желтая карточка
Х. Ориоль
Желтая карточка
К. Сапата
ГОЛ! 0:1!
М. Аранбуру
Пас отдал
К. Вела
Желтая карточка
Г. Элустондо
11'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
2'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Хоселу
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
3
Ориоль
2
Гонсало
25
Сапата
6
Лопес
6
Валеро
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
7
Нилмар
15
Рубен
4-3-3
1
Браво
22
Эстрада
26
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
17
Зурутуса
11
Аранбуру
6
Элустондо
10
Вела
9
Агиррече
7
Гризманн
6
Лопес
17
Камуньяс
17
Камуньяс
6
Лопес
3
Ориоль
18
Де Гузман
18
Де Гузман
3
Ориоль
7
Нилмар
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Нилмар
17
Зурутуса
23
Кадамуро
23
Кадамуро
17
Зурутуса
10
Вела
10
Прието
10
Прието
10
Вела
9
Агиррече
31
Марига
31
Марига
9
Агиррече
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
25
Тоньо
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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