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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 05 февраля 2012
Севилья
05.02.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
32'
Х. Навас
20'
Б. Валеро
81'
Х. Камуньяс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
Вторая желтая
Х. Камуньяс
Замена
А. Мартинуччо
️️️️
Бруно
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Х. Ориоль
Замена
К. Марчена
️️️️
Кани
ГОЛ! 1:2!
Х. Камуньяс
Пас отдал
Кани
Желтая карточка
Кани
Замена
Э. Перес
️️️️
Хоселу
Желтая карточка
Х. Камуньяс
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
П. Троховски
️️️️
Г. Медель
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:1!
Х. Навас
Желтая карточка
Коке
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Валеро
Пас отдал
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЛФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
7
Ману
РФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хавьер Камуньяс
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ПП
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
3-2-2-3
13
Варас
23
Коке
14
Эскюде
17
Фасио
3
Наварро
16
Навас
17
Медель
11
Ракитич
21
Негредо
11
Кануте
7
Ману
4-5-1
13
Лопес
6
Лопес
37
Мусаккио
2
Гонсало
3
Ориоль
21
Бруно
6
Валеро
17
Камуньяс
19
Сенна
8
Кани
9
Хоселу
17
Медель
15
Троховски
15
Троховски
17
Медель
23
Коке
19
Рейес
19
Рейес
23
Коке
8
Кани
24
Марчена
24
Марчена
8
Кани
9
Хоселу
30
Перес
30
Перес
9
Хоселу
21
Бруно
23
Мартинуччо
23
Мартинуччо
21
Бруно
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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