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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 29 января 2012
Вильярреал
29.01.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
+2
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
К. Марчена
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Т. Алькантара
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
Хоселу
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
Замена
К. Тельо
️️️️
Адриано
Замена
Г. Кастеллани
️️️️
Кани
Желтая карточка
М. Сенна
Замена
А. Санчес
️️️️
Ж. Пике
Желтая карточка
М. Рубен
Желтая карточка
М. Мусаккио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЛП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
9
Хоселу
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
3
Адриано
ЛВ
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-4-2
13
Лопес
3
Ориоль
37
Мусаккио
2
Гонсало
6
Лопес
6
Валеро
19
Сенна
21
Бруно
8
Кани
15
Рубен
9
Хоселу
4-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
6
Хави
14
Маскерано
5
Бускетс
10
Месси
4
Фабрегас
3
Адриано
8
Кани
9
Кастеллани
9
Кастеллани
8
Кани
19
Сенна
24
Марчена
24
Марчена
19
Сенна
15
Рубен
17
Камуньяс
17
Камуньяс
15
Рубен
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
3
Адриано
37
Тельо
37
Тельо
3
Адриано
3
Пике
4
Санчес
4
Санчес
3
Пике
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
1
Сесар Санчес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Джонатан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Джонатан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вильярреал - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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