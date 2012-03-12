Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 12 марта 2012
Вильярреал
12.03.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
45'
Нилмар (П)
6'
Д. Кастро
72'
А. Баррада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
Замена
Г. Кастеллани
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
М. Торрес
️️️️
А. Баррада
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
П. Леон
ГОЛ! 1:2!
А. Баррада
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Замена
Хоселу
️️️️
Нилмар
Замена
М. Рубен
️️️️
Гонсало
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
К. Диас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Нилмар
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
М. Гаспар
17'
Желтая карточка
Мичел
ГОЛ! 0:1!
Д. Кастро
Пас отдал
Мику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
4-5-1
13
Лопес
24
Коста
25
Сапата
2
Гонсало
6
Лопес
17
Камуньяс
6
Валеро
19
Сенна
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
4-3-2-1
13
Мойя
20
Валера
4
Алексис
6
Диас
2
Мане
10
Баррада
8
Мичел
25
Ласен
14
Леон
17
Кастро
20
Мику
17
Камуньяс
9
Кастеллани
9
Кастеллани
17
Камуньяс
7
Нилмар
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Нилмар
2
Гонсало
15
Рубен
15
Рубен
2
Гонсало
10
Баррада
23
Торрес
23
Торрес
10
Баррада
14
Леон
22
Каскеро
22
Каскеро
14
Леон
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+