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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Вильярреал
Сарагоса - Вильярреал: обзор матча 04 марта 2012
Сарагоса
04.03.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
85'
Л. Гарсия
90+3'
Абрахам
16'
А. Мартинуччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Вильярреал
ГОЛ! 2:1!
Абрахам
+3
Желтая карточка
Апоньо
+2
+1
Желтая карточка
К. Марчена
ГОЛ! 1:1!
Л. Гарсия
Замена
К. Марчена
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
Хоселу
️️️️
Нилмар
Замена
Кани
️️️️
А. Мартинуччо
Замена
Х. Орти
️️️️
И. Обрадович
Замена
Э. Ориоль
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
А. Мартинуччо
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
П. Да Силва
️️️️
М. Ланцаро
Желтая карточка
Нилмар
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Мартинуччо
Пас отдал
Х. Камуньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
32
Апоньо
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Кани
ПП
9
Хоселу
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Роберто
3
Паредес
22
Абрахам
5
Ланцаро
37
Обрадович
22
Альварес
7
Лафита
16
Микаэл
32
Апоньо
10
Луис Гарсия
7
Аранда
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
25
Сапата
2
Гонсало
24
Коста
19
Сенна
6
Валеро
21
Бруно
17
Камуньяс
7
Нилмар
23
Мартинуччо
37
Обрадович
34
Орти
34
Орти
37
Обрадович
5
Ланцаро
4
Да Силва
4
Да Силва
5
Ланцаро
7
Лафита
80
Ориоль
80
Ориоль
7
Лафита
17
Камуньяс
24
Марчена
24
Марчена
17
Камуньяс
23
Мартинуччо
8
Кани
8
Кани
23
Мартинуччо
7
Нилмар
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Нилмар
Остались в запасе
Сарагоса
Вильярреал
1
Леонардо Франко
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Статистика матча Сарагоса - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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