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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Спортинг
Вильярреал - Спортинг: обзор матча 23 января 2012
Вильярреал
23.01.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
57'
М. Рубен
59'
Б. Валеро
90'
Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спортинг
ГОЛ! 3:0!
Бруно
Пас отдал
Г. Кастеллани
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
М. Сенна
Замена
Г. Кастеллани
️️️️
Кани
Замена
М. Билич
️️️️
А. Каштру
Замена
О. Трехо
️️️️
Н. Ново
Замена
А. Ривера
️️️️
С. Эгурен
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Пас отдал
А. Лопес
ГОЛ! 1:0!
М. Рубен
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
М. Мусаккио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
3
Ориоль
37
Мусаккио
2
Гонсало
6
Лопес
6
Валеро
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
9
Хоселу
15
Рубен
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
4
Ботиа
15
Арнолен
11
Лора
9
Эгурен
10
Касес
10
Де лас Куэвас
10
Ново
8
Каштру
18
Баррал
8
Кани
9
Кастеллани
9
Кастеллани
8
Кани
19
Сенна
24
Марчена
24
Марчена
19
Сенна
19
Сенна
17
Камуньяс
17
Камуньяс
19
Сенна
9
Эгурен
5
Ривера
5
Ривера
9
Эгурен
10
Ново
8
Трехо
8
Трехо
10
Ново
8
Каштру
9
Билич
9
Билич
8
Каштру
Остались в запасе
Вильярреал
Спортинг
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Вильярреал - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
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