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    Маноло Пресиадо

    Тренер
    Имя Маноло
    Фамилия Пресиадо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 28 августа 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спортинг 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.12.2011 Мальорка 0 : 1 Спортинг
    20.12.2011 Спортинг 0 : 2 Мальорка
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