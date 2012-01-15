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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вильярреал
Атлетико - Вильярреал: обзор матча 15 января 2012
Атлетико
15.01.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
39'
Р. Фалькао
52'
Р. Фалькао (П)
78'
Диего
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вильярреал
Замена
Пицци
️️️️
Диего
ГОЛ! 3:0!
Диего
Пас отдал
Ф. Луис
Замена
Коке
️️️️
Адриан
Замена
Хоселу
️️️️
Кани
Желтая карточка
Диего
Замена
Э. Сальвио
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
А. Туран
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
Г. Кастеллани
️️️️
Э. Перес
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Адриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
5
Тиагу
ОП
14
Габи
ОП
10
Диего
ЦП
20
Адриан
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ОП
21
Бруно
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
Вильярреал
13
Диего Мариньо
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Хоселу
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
10
Диего
20
Адриан
9
Фалькао
4-2-3-1
13
Лопес
6
Лопес
25
Сапата
2
Гонсало
3
Ориоль
18
Де Гузман
21
Бруно
30
Перес
6
Валеро
8
Кани
7
Нилмар
20
Адриан
6
Коке
6
Коке
20
Адриан
66
Туран
11
Сальвио
11
Сальвио
66
Туран
10
Диего
21
Пицци
21
Пицци
10
Диего
30
Перес
9
Кастеллани
9
Кастеллани
30
Перес
18
Де Гузман
37
Мусаккио
37
Мусаккио
18
Де Гузман
8
Кани
9
Хоселу
9
Хоселу
8
Кани
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Мариньо
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Франциско Молина
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 14:55 (прямая)
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