«Реал» подтвердил третий летний трансфер

«Реал» объявил о переходе нападающего «Эспаньола» Хоселу.

Мадридский клуб арендовал игрока на один сезон с опцией последующего выкупа.

В Испании сообщают, что сумма сделки составила 500 тысяч евро, возможный выкуп оценивается в 1,5 миллиона.

Презентация третьего летнего новичка состоится 20 июня на клубной базе «Реала».

Ранее клуб купил Джуда Беллингема и Франа Гарсию. Также из аренды в «Милане» возвращен Браим Диас.