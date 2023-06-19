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    «Реал» подтвердил третий летний трансфер

    «Реал» объявил о переходе нападающего «Эспаньола» Хоселу.

    Мадридский клуб арендовал игрока на один сезон с опцией последующего выкупа.

    В Испании сообщают, что сумма сделки составила 500 тысяч евро, возможный выкуп оценивается в 1,5 миллиона.

    Презентация третьего летнего новичка состоится 20 июня на клубной базе «Реала».

    Ранее клуб купил Джуда Беллингема и Франа Гарсию. Также из аренды в «Милане» возвращен Браим Диас.

    • 33-летний Хоселу уже выступал за «Реал» – он числился в команде с 2009 по 2012 год.
    • В его активе 2 матча за основную команду и 2 забитых гола.
    • В прошедшем сезоне форвард отличился 17 раз в 38 играх.
    • Рыночная стоимость испанца – 6 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Реала»

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    Сегодня, 12:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12563

      DeStar 1 час назад

      на замену норм, вопрос только в том что менять некого)) и чую никого не появится

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