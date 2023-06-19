«Реал» подтвердил третий летний трансфер

«Реал» объявил о переходе нападающего «Эспаньола» Хоселу.

Мадридский клуб арендовал игрока на один сезон с опцией последующего выкупа.

В Испании сообщают, что сумма сделки составила 500 тысяч евро, возможный выкуп оценивается в 1,5 миллиона.

Презентация третьего летнего новичка состоится 20 июня на клубной базе «Реала».

Ранее клуб купил Джуда Беллингема и Франа Гарсию. Также из аренды в «Милане» возвращен Браим Диас.

33-летний Хоселу уже выступал за «Реал» – он числился в команде с 2009 по 2012 год.

В его активе 2 матча за основную команду и 2 забитых гола.

В прошедшем сезоне форвард отличился 17 раз в 38 играх.

Рыночная стоимость испанца – 6 миллионов евро.

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