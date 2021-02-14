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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 14 февраля 2021
Вильярреал
14.02.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
65'
Ж. Морено (П)
45'
Н. Фекир
52'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
90'
+5
Желтая карточка
Х. Миранда
Замена
Х. Коста
️️️️
М. Гомес
89'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Х. Фойт
89'
Желтая карточка
Р. Пенья
85'
83'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Л. Морон
83'
Замена
М. Монтойя
️️️️
А. Руйбаль
77'
Замена
Сидней
️️️️
В. Руис
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Морено
65'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
61'
Замена
Д. Раба
️️️️
А. Баэна
61'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
61'
55'
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
Х. Фойт
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Эмерсон
45'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Желтая карточка
Д. Парехо
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Асенхо
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
23
Педраса
7
Пенья
10
Парехо
16
Гомес
10
Баэна
9
Алькасер
7
Морено
4-2-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
20
Каналес
10
Фекир
80
Морон
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
16
Гомес
24
Коста
24
Коста
16
Гомес
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
8
Фойт
14
Ниньо
14
Ниньо
8
Фойт
10
Баэна
19
Раба
19
Раба
10
Баэна
4
Руис
26
Сидней
26
Сидней
4
Руис
24
Руйбаль
33
Монтойя
33
Монтойя
24
Руйбаль
80
Морон
10
Карвалью
10
Карвалью
80
Морон
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
17
Андрей Рацу
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Карлос Марин
ВР
19
Яссин Фекир
ЛВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
10
Родри
АП
24
Поль Акуоку
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
17
Андрей Рацу
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
Остались в запасе
1
Карлос Марин
ВР
19
Яссин Фекир
ЛВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
10
Родри
АП
24
Поль Акуоку
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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