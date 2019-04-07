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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 07 апреля 2019
Бетис
07.04.2019, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
11'
Д. Ло Чельсо
63'
Д. Ло Чельсо
13'
Р. Мори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вильярреал
Желтая карточка
К. Тельо
90'
+6
Желтая карточка
В. Карвалью
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
З. Феддаль
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ло Чельсо
63'
52'
Желтая карточка
С. Касерес
Желтая карточка
Хесе
45'
35'
Желтая карточка
В. Руис
20'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
13'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мори
Пас отдал
С. Касорла
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
А. Гуардадо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
22
Эмерсон
10
Карвалью
18
Гуардадо
37
Тельо
20
Каналес
10
Хесе
20
Ло Чельсо
3-2-3-1-1
1
Асенхо
23
Бонера
26
Мори
4
Руис
2
Гаспар
23
Педраса
8
Касорла
8
Морланес
10
Иборра
21
Чуквуэзе
9
Экамби
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Андрес
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Бетис - Вильярреал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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