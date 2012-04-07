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Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 07 апреля 2012
Бетис
07.04.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 32 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
35'
Р. Санта Крус
38'
Р. Кастро
59'
Б. Эчебаррия
90+3'
М. Рубен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вильярреал
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Рубен
Желтая карточка
Фабри
+2
Вторая желтая
А. Лопес
Замена
А. Мартинуччо
️️️️
М. Гаспар
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Кани
Замена
Хуанма
️️️️
Д. Монтеро
ГОЛ! 3:0!
Б. Эчебаррия
Пас отдал
Р. Кастро
Желтая карточка
Д. Монтеро
Замена
Х. Матилья
️️️️
Х. Перейра
Замена
Нилмар
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Х. Перейра
Желтая карточка
Х. Ориоль
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Б. Эчебаррия
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Желтая карточка
Паулао
20'
16'
Желтая карточка
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
9
Хонатан Перейра
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Роке Санта Крус
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
6
Анхель Лопес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Бетис
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
4-3-2-1
31
Фабри
23
Начо
5
Дорадо
3
Паулао
22
Нельсон
9
Перейра
87
Каньяс
7
Эчебаррия
10
Монтеро
24
Санта Крус
24
Кастро
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
2
Гонсало
37
Мусаккио
3
Ориоль
6
Валеро
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
6
Лопес
15
Рубен
9
Перейра
8
Севилья
8
Севилья
9
Перейра
9
Перейра
8
Матилья
8
Матилья
9
Перейра
10
Монтеро
22
Хуанма
22
Хуанма
10
Монтеро
8
Кани
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Кани
19
Сенна
7
Нилмар
7
Нилмар
19
Сенна
2
Гаспар
23
Мартинуччо
23
Мартинуччо
2
Гаспар
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Бетис - Вильярреал
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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