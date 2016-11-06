Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 06 ноября 2016
Вильярреал
06.11.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
22'
М. Тригерос
53'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
79'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Замена
Родри
️️️️
С. Кастильехо
79'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Р. Сориано
74'
72'
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
Джонатан
️️️️
С. Бакамбу
66'
57'
Замена
М. Науэль
️️️️
А. Санабрия
57'
Замена
Р. Кастро
️️️️
Ф. Гутьеррес
56'
Замена
А. Алегрия
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 2:0!
Р. Сориано
Пас отдал
Х. Коста
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Тригерос
Пас отдал
Бруно
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
12
Пато
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
11
Сансоне
70
Кастильехо
94
Бакамбу
4-1-3-1-1
1
Адан
12
Пиччини
2
Манди
2
Пеццелла
3
Мартинес
6
Петрос
16
Сехудо
8
Мартен
21
Гутьеррес
17
Хоакин
19
Санабрия
70
Кастильехо
16
Родри
16
Родри
70
Кастильехо
94
Бакамбу
6
Джонатан
6
Джонатан
94
Бакамбу
21
Сориано
90
Черышев
90
Черышев
21
Сориано
19
Санабрия
77
Науэль
77
Науэль
19
Санабрия
17
Хоакин
15
Алегрия
15
Алегрия
17
Хоакин
21
Гутьеррес
24
Кастро
24
Кастро
21
Гутьеррес
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Вильярреал - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Бетис
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+