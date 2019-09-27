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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 27 сентября 2019
Вильярреал
27.09.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
5 : 1
Завершен
Бетис
39'
К. Токо Экамби
68'
С. Касорла (П)
76'
К. Токо Экамби
90+2'
Ж. Морено
90+4'
С. Чуквуэзе
48'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
ГОЛ! 5:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Р. Пенья
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Тригерос
90'
+2
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Касорла
85'
80'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
К. Токо Экамби
80'
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Морон
ГОЛ! 3:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Ж. Морено
76'
75'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Педраса
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Касорла
68'
66'
Желтая карточка
З. Феддаль
Желтая карточка
Х. Кинтилья
63'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
М. Гомес
57'
53'
Желтая карточка
Хоакин
48'
ГОЛ! 1:1!
Эмерсон
Пас отдал
Б. Иглесиас
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
С. Касорла
39'
Желтая карточка
М. Гомес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
6
Хави Кинтилья
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Бетис
80
Лорен Морон
ВР
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-1-2
6
Кинтилья
14
Торрес
39
Альбиоль
7
Пенья
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
16
Гомес
7
Морено
9
Экамби
3-3-2-1
80
Морон
11
Алекс Морено
5
Бартра
3
Феддаль
22
Эмерсон
10
Карвалью
23
Педраса
17
Хоакин
20
Каналес
7
Иглесиас
9
Экамби
10
Онтиверос
10
Онтиверос
9
Экамби
16
Гомес
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
16
Гомес
8
Касорла
14
Тригерос
14
Тригерос
8
Касорла
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
80
Морон
9
Гарсия
9
Гарсия
80
Морон
23
Педраса
37
Тельо
37
Тельо
23
Педраса
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Вильярреал - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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