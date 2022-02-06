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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 06 февраля 2022
Бетис
06.02.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
41'
П. Торрес
83'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Вильярреал
Желтая карточка
Б. Иглесиас
90'
+1
Замена
К. Тельо
️️️️
Н. Фекир
88'
Желтая карточка
С. Каналес
86'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хуанми
84'
83'
ГОЛ! 0:2!
Э. Капу
Пас отдал
М. Тригерос
77'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
77'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Морено
71'
Желтая карточка
Э. Капу
64'
Замена
С. Орье
️️️️
Х. Фойт
63'
Замена
А. Данжума
️️️️
П. Алькасер
Замена
Родри
️️️️
А. Гуардадо
59'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
59'
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Торрес
Пас отдал
А. Морено
37'
Желтая карточка
А. Морено
35'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ж. Морено
25'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
4-2-2-2
1
Силва
33
Миранда
5
Бартра
2
Пеццелла
2
Бельерин
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
3-3-1-1-2
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
6
Капу
23
Педраса
10
Парехо
21
Чуквуэзе
7
Морено
9
Алькасер
18
Гуардадо
10
Родри
10
Родри
18
Гуардадо
10
Фекир
37
Тельо
37
Тельо
10
Фекир
7
Хуанми
24
Руйбаль
24
Руйбаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
5
Морено
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
5
Морено
8
Фойт
92
Орье
92
Орье
8
Фойт
7
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
7
Морено
9
Алькасер
7
Данжума
7
Данжума
9
Алькасер
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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