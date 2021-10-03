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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 03 октября 2021
Вильярреал
03.10.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
45+1'
А. Данжума
69'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Данжума
90'
+2
Замена
Р. Пенья
️️️️
Й. Пино
83'
81'
Желтая карточка
Г. Родригес
72'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
72'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Карвалью
72'
Замена
В. Камараса
️️️️
В. Жозе
ГОЛ! 2:0!
А. Данжума
Пас отдал
М. Гомес
69'
Желтая карточка
П. Торрес
63'
58'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
58'
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
Желтая карточка
Э. Капу
57'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
57'
46'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коклен
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Данжума
Пас отдал
Ф. Коклен
45'
+1
40'
Желтая карточка
Хуанми
33'
Желтая карточка
Н. Фекир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Николас Джексон
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-2-2
28
Рульи
2
Эступиньян
2
Манди
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
13
Коклен
14
Тригерос
10
Парехо
7
Данжума
10
Пино
4-1-1-2-2
1
Силва
2
Бельерин
6
Гонсалес
2
Пеццелла
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
13
Коклен
5
Морено
5
Морено
13
Коклен
10
Пино
7
Пенья
7
Пенья
10
Пино
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
7
Данжума
11
Джексон
11
Джексон
7
Данжума
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
12
Виллиан Жозе
6
Камараса
6
Камараса
12
Виллиан Жозе
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
10
Карвалью
7
Иглесиас
7
Иглесиас
10
Карвалью
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Бетис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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