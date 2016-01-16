Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 16 января 2016
Вильярреал
16.01.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
Желтая карточка
С. Кастильехо
90'
+4
83'
Замена
Ф. Молинеро
️️️️
К. Пиччини
80'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Ф. Руис
79'
Желтая карточка
Петрос
75'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Кастро
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Суарес
74'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Бакамбу
68'
Желтая карточка
В. Руис
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Бетис
30
Анхель де ла Кальсада
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Марин
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
6
Джонатан
4
Суарес
94
Бакамбу
9
Сольдадо
3-1-5-1
1
Адан
12
Пиччини
2
Пеццелла
18
Гонсалес
6
Петрос
16
Сехудо
21
Н'Диайе
8
Руис
20
Кадир
11
Варгас
24
Кастро
4
Суарес
70
Кастильехо
70
Кастильехо
4
Суарес
94
Бакамбу
12
Баптистао
12
Баптистао
94
Бакамбу
12
Пиччини
2
Молинеро
2
Молинеро
12
Пиччини
8
Руис
20
Портильо
20
Портильо
8
Руис
24
Кастро
19
Молина
19
Молина
24
Кастро
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
30
Анхель де ла Кальсада
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
30
Анхель де ла Кальсада
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Вильярреал - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Вильярреал
Бетис
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+