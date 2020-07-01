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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 01 июля 2020
Бетис
01.07.2020, среда, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
7'
Ж. Морено (П)
30'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вильярреал
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Родригес
87'
Желтая карточка
Г. Родригес
81'
80'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Бакка
80'
Замена
М. Морланес
️️️️
М. Тригерос
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
78'
Замена
К. Тельо
️️️️
Б. Иглесиас
78'
69'
Желтая карточка
А. Морено
64'
Замена
С. Касорла
️️️️
М. Гомес
63'
Замена
Бруно
️️️️
Ф. Ангисса
Замена
К. Аленья
️️️️
С. Каналес
63'
55'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Ж. Морено
Замена
Хуанми
️️️️
М. Бартра
46'
Вторая желтая
Н. Фекир
45'
+3
Желтая карточка
Н. Фекир
45'
+1
30'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
Пас отдал
К. Бакка
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Морено
Желтая карточка
М. Бартра
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
23
Педраса
22
Эмерсон
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
4-2-2-2
1
Асенхо
7
Пенья
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
99
Ангисса
14
Тригерос
16
Гомес
10
Онтиверос
7
Морено
70
Бакка
2
Родригес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Родригес
20
Каналес
10
Аленья
10
Аленья
20
Каналес
7
Иглесиас
37
Тельо
37
Тельо
7
Иглесиас
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
5
Бартра
7
Хуанми
7
Хуанми
5
Бартра
70
Бакка
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
70
Бакка
16
Гомес
8
Касорла
8
Касорла
16
Гомес
14
Тригерос
8
Морланес
8
Морланес
14
Тригерос
99
Ангисса
21
Бруно
21
Бруно
99
Ангисса
7
Морено
9
Алькасер
9
Алькасер
7
Морено
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
16
Диего Лайнес
ПВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
10
Алекс Баэна
ЛВ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Бетис - Вильярреал
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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