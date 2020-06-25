Алексис Трухильо
Тренер
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Трухильо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|30 июля 1965
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Трухильо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|30 июля 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бетис
|8
|2
|5
|1
|Дата
|Матч
|25.06.2020
|Бетис
|1 : 0
|Эспаньол
|28.06.2020
|Леванте
|4 : 2
|Бетис
|01.07.2020
|Бетис
|0 : 2
|Вильярреал
|04.07.2020
|Сельта
|1 : 1
|Бетис
|08.07.2020
|Бетис
|3 : 0
|Осасуна
|11.07.2020
|Атлетико
|1 : 0
|Бетис
|16.07.2020
|Бетис
|1 : 2
|Алавес
|19.07.2020
|Вальядолид
|2 : 0
|Бетис