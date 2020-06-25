Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алексис Трухильо

    Тренер
    Имя Алексис
    Фамилия Трухильо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 30 июля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бетис 8 2 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.06.2020 Бетис 1 : 0 Эспаньол
    28.06.2020 Леванте 4 : 2 Бетис
    01.07.2020 Бетис 0 : 2 Вильярреал
    04.07.2020 Сельта 1 : 1 Бетис
    08.07.2020 Бетис 3 : 0 Осасуна
    11.07.2020 Атлетико 1 : 0 Бетис
    16.07.2020 Бетис 1 : 2 Алавес
    19.07.2020 Вальядолид 2 : 0 Бетис
    • Читайте нас: 
    11