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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 02 марта 2014
Вильярреал
02.03.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
71'
Бруно (П)
85'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Д. Вила
83'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Ноно
Вторая желтая
И. Уче
80'
76'
Замена
К. Гарсиа
️️️️
Хуанфран
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Бруно
71'
70'
Желтая карточка
Х. Чика
68'
Желтая карточка
А. Амайя
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Пантич
67'
Желтая карточка
И. Уче
63'
57'
Замена
Х. Чика
️️️️
Л. Баптистао
53'
Желтая карточка
С. Севилья
Замена
О. Торрес
️️️️
Ж. Пербе
46'
Замена
И. Уче
️️️️
М. Науэль
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Вила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
30
Ноно
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
5
Йокич
3
Паулиста
2
Пантич
2
Гаспар
17
Пина
21
Бруно
77
Науэль
16
Гомес
10
Дос Сантос
24
Пербе
3-5-2
1
Адан
4
Амайя
21
Фигерас
12
Вила
24
Хуанфран
30
Ноно
8
Севилья
21
Н'Диайе
11
Седрик
12
Баптистао
24
Кастро
24
Пербе
8
Торрес
8
Торрес
24
Пербе
2
Пантич
14
Тригерос
14
Тригерос
2
Пантич
77
Науэль
14
Уче
14
Уче
77
Науэль
30
Ноно
16
Родригес
16
Родригес
30
Ноно
24
Хуанфран
34
Гарсиа
34
Гарсиа
24
Хуанфран
12
Баптистао
2
Чика
2
Чика
12
Баптистао
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Гильермо Сара
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Вильярреал - Бетис
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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