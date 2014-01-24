Габриэль Кальдерон
Тренер
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Кальдерон
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|7 февраля 1960
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Кальдерон
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|7 февраля 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бетис
|18
|4
|12
|2
|Дата
|Матч
|24.01.2014
|Сельта
|4 : 2
|Бетис
|02.02.2014
|Бетис
|2 : 0
|Эспаньол
|08.02.2014
|Валенсия
|5 : 0
|Бетис
|16.02.2014
|Гранада
|1 : 0
|Бетис
|23.02.2014
|Бетис
|0 : 2
|Атлетик
|02.03.2014
|Вильярреал
|1 : 1
|Бетис
|08.03.2014
|Бетис
|2 : 0
|Хетафе
|16.03.2014
|Эльче
|0 : 0
|Бетис
|23.03.2014
|Бетис
|0 : 2
|Атлетико
|28.03.2014
|Леванте
|1 : 3
|Бетис
|31.03.2014
|Бетис
|1 : 2
|Малага
|05.04.2014
|Барселона
|3 : 1
|Бетис
|13.04.2014
|Бетис
|0 : 2
|Севилья
|20.04.2014
|Райо Вальекано
|3 : 1
|Бетис
|26.04.2014
|Бетис
|0 : 1
|Реал Сосьедад
|04.05.2014
|Альмерия
|3 : 2
|Бетис
|11.05.2014
|Бетис
|4 : 3
|Вальядолид
|18.05.2014
|Осасуна
|2 : 1
|Бетис