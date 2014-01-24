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    Габриэль Кальдерон - статистика

    Тренер
    Имя Габриэль
    Фамилия Кальдерон
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 7 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бетис 18 4 12 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.01.2014 Сельта 4 : 2 Бетис
    02.02.2014 Бетис 2 : 0 Эспаньол
    08.02.2014 Валенсия 5 : 0 Бетис
    16.02.2014 Гранада 1 : 0 Бетис
    23.02.2014 Бетис 0 : 2 Атлетик
    02.03.2014 Вильярреал 1 : 1 Бетис
    08.03.2014 Бетис 2 : 0 Хетафе
    16.03.2014 Эльче 0 : 0 Бетис
    23.03.2014 Бетис 0 : 2 Атлетико
    28.03.2014 Леванте 1 : 3 Бетис
    31.03.2014 Бетис 1 : 2 Малага
    05.04.2014 Барселона 3 : 1 Бетис
    13.04.2014 Бетис 0 : 2 Севилья
    20.04.2014 Райо Вальекано 3 : 1 Бетис
    26.04.2014 Бетис 0 : 1 Реал Сосьедад
    04.05.2014 Альмерия 3 : 2 Бетис
    11.05.2014 Бетис 4 : 3 Вальядолид
    18.05.2014 Осасуна 2 : 1 Бетис
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