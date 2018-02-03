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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 03 февраля 2018
Бетис
03.02.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
80'
К. Бакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Вильярреал
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бакка
Желтая карточка
А. Барраган
79'
40'
Желтая карточка
М. Гаспар
40'
Желтая карточка
Родри
31'
Красная карточка
Д. Бонера
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
3-2-2-1
1
Адан
5
Амат
3
Феддаль
22
Дурмиси
2
Манди
19
Барраган
18
Гуардадо
8
Руис
24
Кастро
4-1-1-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
23
Бонера
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
8
Форнальс
19
Унал
70
Бакка
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
1
Даниэль Хименес
ВР
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Бетис - Вильярреал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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