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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 25 ноября 2018
Вильярреал
25.11.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
52'
Ж. Морено
54'
С. Чуквуэзе
90'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Бетис
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
С. Леон
89'
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
В. Руис
89'
Желтая карточка
М. Морланес
72'
ГОЛ! 2:0!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
С. Касорла
54'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касорла
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
23
Педраса
26
Мори
4
Руис
2
Гаспар
14
Тригерос
35
Касерес
8
Касорла
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-1-2-2-1
13
Лопес
5
Бартра
3
Феддаль
2
Манди
23
Фирпо
10
Карвалью
27
Франсис
18
Гуардадо
17
Хоакин
20
Каналес
80
Морон
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Вильярреал - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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