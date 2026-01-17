Введите ваш ник на сайте
«Генчлербирлиги» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.70

17 января 2026 13:08
Генчлербирлиги - Самсунспор
18 янв. 2026, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

18 января в рамках 18 тура чемпионата Турции «Генчлербирлиги» на своем поле примет «Самсунспор». Команды подходят к матчу в разном психологическом состоянии: хозяева набрали ход и стабильно набирают очки, тогда как гости оказались в затяжной серии неудач. Очная встреча важна для обеих сторон с точки зрения борьбы за позиции в середине таблицы.

«Генчлербирлиги»

Хозяева находятся в хорошем игровом тонусе. Победа над «Трабзонспором» со счетом 4:3 стала подтверждением атакующего потенциала команды. В последних пяти матчах «Генчлербирлиги» забивает в среднем 2.00 гола за игру, при этом оборона допускает ошибки – 1.20 пропущенного мяча в среднем. Важно, что команда не проигрывает в трех турах подряд и традиционно уверенно играет дома против «Самсунспора».

«Самсунспор»

Гости переживают сложный отрезок сезона. Поражение от «Гезтепе» 0:2 стало третьим подряд в Суперлиге. «Самсунспор» регулярно забивает, но проблемы в обороне остаются ключевым фактором – команда пропускает в 11 матчах подряд, а средний показатель за последние пять игр составляет 1.80 гола. Даже при неплохой результативности атаки этого часто оказывается недостаточно.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
  • Побеждает в 4 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем 2.00 забитых гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает «Самсунспору» дома в 11 из 12 последних матчей

«Самсунспор»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 9 последних матчах против «Генчлербирлиги»

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Самсунспор»

Матч обещает быть результативным. Обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают сложности в обороне. С учетом текущей формы и уверенной игры хозяев на своем поле «Генчлербирлиги» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, а атакующий стиль обеих сторон повышает вероятность голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Генчлербирлиги не проиграет (1Х) – коэффициент 1.55

1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Самсунспор Генчлербирлиги
18+
  • Читайте нас: 