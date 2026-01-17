18 января в рамках 18 тура чемпионата Турции «Генчлербирлиги» на своем поле примет «Самсунспор». Команды подходят к матчу в разном психологическом состоянии: хозяева набрали ход и стабильно набирают очки, тогда как гости оказались в затяжной серии неудач. Очная встреча важна для обеих сторон с точки зрения борьбы за позиции в середине таблицы.

«Генчлербирлиги»

Хозяева находятся в хорошем игровом тонусе. Победа над «Трабзонспором» со счетом 4:3 стала подтверждением атакующего потенциала команды. В последних пяти матчах «Генчлербирлиги» забивает в среднем 2.00 гола за игру, при этом оборона допускает ошибки – 1.20 пропущенного мяча в среднем. Важно, что команда не проигрывает в трех турах подряд и традиционно уверенно играет дома против «Самсунспора».

«Самсунспор»

Гости переживают сложный отрезок сезона. Поражение от «Гезтепе» 0:2 стало третьим подряд в Суперлиге. «Самсунспор» регулярно забивает, но проблемы в обороне остаются ключевым фактором – команда пропускает в 11 матчах подряд, а средний показатель за последние пять игр составляет 1.80 гола. Даже при неплохой результативности атаки этого часто оказывается недостаточно.

Факты о командах

«Генчлербирлиги»

Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги

Побеждает в 4 последних матчах во всех турнирах

В среднем 2.00 забитых гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает «Самсунспору» дома в 11 из 12 последних матчей

«Самсунспор»

Проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги

Пропускает в 11 матчах подряд

В среднем 1.80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 9 последних матчах против «Генчлербирлиги»

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Самсунспор»

Матч обещает быть результативным. Обе команды регулярно забивают, но при этом испытывают сложности в обороне. С учетом текущей формы и уверенной игры хозяев на своем поле «Генчлербирлиги» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, а атакующий стиль обеих сторон повышает вероятность голов.

Рекомендованные ставки