«Хетафе» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.70

17 января 2026 8:11
Хетафе - Валенсия
18 янв. 2026, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
«Валенсия» забьет
Сделать ставку

18 января в рамках 20 тура Ла Лиги «Хетафе» примет «Валенсию». Обе команды подходят к матчу в непростой форме и решают разные, но одинаково важные турнирные задачи. «Хетафе» находится в середине таблицы, однако серия без побед заставляет хозяев искать очки именно в домашних матчах. «Валенсия» же ведет борьбу за выход из зоны вылета и нуждается в результате, даже несмотря на нестабильную игру.

«Хетафе»

Команда набрала 21 очко после 19 туров и занимает 13 место. Последние результаты оставляют смешанное впечатление: «Хетафе» не побеждает в пяти матчах подряд и пропускает в каждом из них. Атака также выглядит ограниченно – всего 3 гола за последние пять встреч. При этом дома мадридский клуб традиционно действует увереннее и не проигрывает «Валенсии» на своем поле в семи последних очных матчах, что остается важным фактором перед игрой.

«Валенсия»

«Валенсия» идет на 18 месте с 17 очками, но команда регулярно забивает, отличившись в восьми матчах Ла Лиги подряд. Несмотря на отсутствие побед в шести турах, гости выглядят более организованно в атаке, чем соперник. За последние пять матчей «Валенсия» забила 7 голов и в среднем отличалась 1.40 раза за игру, однако оборона продолжает допускать ошибки и пропускает почти в каждом туре.

Факты о командах

«Хетафе»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Дома не проигрывает «Валенсии» в 7 последних встречах

«Валенсия»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Личные встречи
27% (10)
22% (8)
51% (19)
41
Забитых мячей
61
1.11
В среднем за матч
1.65
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 0
29.08.2025
Хетафе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 0
10.05.2025
Хетафе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1 : 1
27.10.2024
Валенсия
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
1 : 0
09.03.2024
Хетафе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
08.12.2023
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
1 : 0
20.02.2023
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
5 : 1
04.09.2022
Хетафе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
0 : 0
12.03.2022
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
13.08.2021
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
3 : 0
27.02.2021
Валенсия
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2 : 2
01.11.2020
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 0
08.02.2020
Валенсия
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
3 : 3
25.09.2019
Хетафе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
0 : 0
17.03.2019
Хетафе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
3 : 1
29.01.2019
Хетафе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Хетафе
1 : 0
22.01.2019
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
0 : 1
10.11.2018
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1 : 2
18.04.2018
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
1 : 0
03.12.2017
Валенсия
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 2
24.04.2016
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2 : 2
19.12.2015
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 3
22.09.2014
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1 : 3
30.03.2014
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
0 : 1
03.11.2013
Валенсия
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
0 : 1
18.05.2013
Валенсия
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
4 : 2
21.12.2012
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
3 : 1
25.03.2012
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
3 : 1
29.10.2011
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
2 : 4
02.04.2011
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
2 : 0
14.11.2010
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
22.02.2010
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
3 : 1
23.09.2009
Валенсия
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
4 : 1
05.04.2009
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 3
09.11.2008
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 0
17.02.2008
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 1
26.09.2007
Хетафе
Показать все

Прогноз на матч «Хетафе» – «Валенсия»

С учетом текущей формы команд и статистики, матч вряд ли получится результативным для хозяев, но «Валенсия» имеет хорошие шансы отличиться. «Хетафе» испытывает серьезные проблемы в обороне, тогда как гости стабильно находят свои моменты. При этом фактор домашнего поля может помочь хозяевам избежать поражения, что делает наиболее логичными комбинированные и тотальные варианты ставок.

Рекомендованные ставки

  • «Валенсия» забьет – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.35

1.70
«Валенсия» забьет
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Валенсия Хетафе
