18 января в рамках 20 тура Ла Лиги «Хетафе» примет «Валенсию». Обе команды подходят к матчу в непростой форме и решают разные, но одинаково важные турнирные задачи. «Хетафе» находится в середине таблицы, однако серия без побед заставляет хозяев искать очки именно в домашних матчах. «Валенсия» же ведет борьбу за выход из зоны вылета и нуждается в результате, даже несмотря на нестабильную игру.

«Хетафе»

Команда набрала 21 очко после 19 туров и занимает 13 место. Последние результаты оставляют смешанное впечатление: «Хетафе» не побеждает в пяти матчах подряд и пропускает в каждом из них. Атака также выглядит ограниченно – всего 3 гола за последние пять встреч. При этом дома мадридский клуб традиционно действует увереннее и не проигрывает «Валенсии» на своем поле в семи последних очных матчах, что остается важным фактором перед игрой.

«Валенсия»

«Валенсия» идет на 18 месте с 17 очками, но команда регулярно забивает, отличившись в восьми матчах Ла Лиги подряд. Несмотря на отсутствие побед в шести турах, гости выглядят более организованно в атаке, чем соперник. За последние пять матчей «Валенсия» забила 7 голов и в среднем отличалась 1.40 раза за игру, однако оборона продолжает допускать ошибки и пропускает почти в каждом туре.

Факты о командах

«Хетафе»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Дома не проигрывает «Валенсии» в 7 последних встречах

«Валенсия»

Не выигрывает в 6 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Прогноз на матч «Хетафе» – «Валенсия»

С учетом текущей формы команд и статистики, матч вряд ли получится результативным для хозяев, но «Валенсия» имеет хорошие шансы отличиться. «Хетафе» испытывает серьезные проблемы в обороне, тогда как гости стабильно находят свои моменты. При этом фактор домашнего поля может помочь хозяевам избежать поражения, что делает наиболее логичными комбинированные и тотальные варианты ставок.

Рекомендованные ставки